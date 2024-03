Cervantès revient narrer les nouvelles aventures fantaisistes et contemporaines de ses célèbres personnages. Le farfelu Don Quichotte se met allègrement les pieds dans les plats et entraîne Sancho Pança dans son sillage. Son ton grandiloquent tranche nettement sur celui de son entourage. Bref, notre héros saugrenu est un casse-pieds des plus sympathiques.