Au zoo de New York, Peter, un monsieur distingué, s'assoit sur un banc pour profiter du beau temps. Celui-ci est ac­costé par Jerry, un individu louche et agressif qui semble en détresse psychologique. Il insiste pour lui raconter l'histoire de sa vie. Un dialogue de sourds, de plus en plus tendu, s'engage. Traduction de Marcel Dubé.