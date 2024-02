L'héritière de Grande Ourse

À Grande Ourse depuis cinq ans, Louis-Bernard Lapointe fait à répétition un rêve épouvantable peuplé d'images macabres qui se déroulent à Verdeuil. Poussé par le désir de tirer au clair l'origine de ses cauchemars et par le besoin irrépressible de dormir, Lapointe quitte Grande Ourse au milieu de la nuit pour rejoindre Biron. Il demande à ce dernier de le conduire à l'endroit précis où son cauchemar se déroule, un immeuble à logements luxueux appelé le Domaine de la Seigneurie. En arrivant sur place, ils découvrent dans un logement une femme nue qui a perdu conscience, un cadavre démembré et Marc, un jeune homme de 19 ans les mains couvertes de sang. Celui-ci est nul autre que le fils illégitime de Lapointe et le petit ami de Sarah Von Trieck! Mais est-il le meurtrier? En lettres de sang sur le mur, on peut lire ces mots : «Crève Verdeuil». La population de la petite communauté si éprise d'ordre et de sécurité est bouleversée...