En Normandie, Catherine, 10 ans, et Guillaume, 12 ans, découvrent dans le grenier de la maison de leurs grands-parents, une lettre datant du XVIIIe siècle qui parle d'un trésor enfoui en Nouvelle-France. Ils convainquent leurs parents d'aller passer leurs vacances au Québec et sont reçus par les descendants de l'auteur de la lettre, dont Antoine et Sophie, qui ont à peu près leur âge. Sébastien se joint au groupe qui part à la recherche des fameux 3 000 écus d'or du trésor. L'expédition les amène à voyager à travers le Québec, où ils font plein de découvertes et rencontrent même un vieil Indien mystérieux.