Les voisins

La visite surprise de Georges chez son copain Bernard sert de prétexte à l'organisation d'une projection de diapositives où se retrouveront trois couples de voisins. En attendant l'événement, on assiste aux préparatifs de la soirée et aux échanges entre époux ou entre parents et enfants. Le tout se termine en queue de poisson et d'une manière plutôt dramatique.