Les soeurs Elliot — Lauretta, Gloria et Eugénie — essaient de réussir dans la vie et d'être tout simplement, heureuses. Chacune de leur côté, elles mènent une existence à peu près «normale». Mais, pour la famille Elliot, rien n'a jamais été totalement normal... Quand leur père, disparu depuis près de 30 ans, débarque le jour du mariage de Gloria, une tonne d'emmerdements leur tombe sur la tête. Pourquoi a-t-il fallu que Gerry Elliot revienne avec sa valise remplie de secrets de famille et d'étranges cadeaux? Les soeurs Elliot, c'est une intrigue qu'on essaie de résoudre, des indices qu'on assemble, des événements qu'on décortique à chaque épisode, tout cela sur le ton léger et désinvolte d'une série à suspense.