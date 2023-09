En plein coeur de la préhistoire, deux clans rivaux cherchant à fuir une éruption volcanique s’installent accidentellement dans la même montagne. La grotte du clan des Roc est au sous-sol, et celle du clan des Pierre, à la surface. Ensemble, ils doivent apprendre à cohabiter pour le meilleur et pour le pire… tout en évitant de se faire manger par un tigre à dents de sabre ou d’être infestés par des punaises géantes! Dans la clairière avoisinante, une drôle de shamane, Mystique Denise, et sa meilleure amie, Lucy, viennent nourrir leurs aventures en y ajoutant une touche d’absurdité. Sensations fortes, histoires d'amour, découvertes et premières fois forment le quotidien de nos héros, moins éloignés de nous qu'on pourrait le croire. Qui n'a jamais envoyé un caillou-texto à son chef pour le prévenir d'un petit retard ou été fébrile à l'idée d'inviter quelqu'un au bal des mammouths? Malgré les apparences, ils vivent les mêmes conflits que les gens d’aujourd’hui, parlent comme nous et ont leur version en pierre de la télé, des émojis et de la toupie de main! Une chose est sûre, on ne s'ennuie pas chez les Sapiens! Qui a dit que la préhistoire était sans histoire?