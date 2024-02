Les rescapés

Nous sommes en 1964. Comme il ne fait aucun progrès dans son enquête sur une étrange série d'incendies meurtriers, l'inspecteur Gérald Boivin de la Police de Montréal est envoyé en vacances. Du jour au lendemain, il se voit forcé de faire ce qu'il n'a pas fait depuis des années: passer du temps avec sa famille qu'on qualifierait aujourd'hui de hautement «dysfonctionnelle». Sans préavis, Gérald embarque Monique, sa femme, ses trois enfants Charles, Jeanne et Marco et son vieux père dans une roulotte pour un voyage dans le Maine qui s'annonce fort mouvementé. Mais avant même d'avoir quitté la ville, le convoi des Boivin prend un détour inattendu et toute la famille se retrouve transportée en l'an 2010! Complètement perdus dans un futur pourtant pas si lointain, les Boivin ne rêvent que d'une chose: rentrer chez eux, en 1964. Pour ce faire, ils devront retrouver l'homme qui, pour des raisons mystérieuses, a manigancé leur voyage dans le temps. Mais, plus difficile encore, ils devront remettre en question leurs croyances, leurs valeurs et leur identité en plus de se serrer les coudes pour rebâtir les liens fragiles qui les ont unis jadis.