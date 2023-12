Les Rangers canadiens, au nord du 55e parallèle

Les Rangers canadiens, ce sont des hommes et des femmes, en majorité autochtones, qui collaborent avec les Forces armées canadiennes depuis maintenant 75 ans. Ils sont 5000 Rangers au Canada, dont 700 au Québec : des Cris de la Baie-James, des Innus et des Naskapis du Nord-Est québécois, ainsi que des Inuits du Nunavik.

Ces réservistes ont pour mandat de surveiller le vaste territoire afin de signaler tout incident suspect. Ils agissent comme premiers répondants en menant des missions de recherche et de sauvetage. Auprès de leur communauté, ils contribuent à préserver et à transmettre leurs coutumes et traditions. Afin d’encourager les Rangers à parcourir le territoire pour patrouiller, l’armée les soutient dans la pratique de leurs activités culturelles traditionnelles, comme la chasse et la pêche.

Le documentaire nous plonge dans l'entraînement d’une patrouille de Rangers, celle d’Inukjuak, un petit village situé sur le 58e parallèle, niché au bord de la baie d’Hudson. Pendant 5 jours, ils vivront dans un bivouac établi à plusieurs kilomètres de la communauté, au cœur de la toundra. Ils s'entraînent à la confection d’une piste d’atterrissage austère et à la pratique d’une mission de recherche. Finalement, une journée sera consacrée à la pratique d’une activité traditionnelle, pendant laquelle nous suivrons des Rangers partis à la chasse au caribou.