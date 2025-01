Exubert Lajoie est coiffeur dans le quartier Hochelaga à Montréal. C'est un type imaginatif et très bavard. Quat'fers en l'air est le nom donné à un club de jeu de fers dont les membres se réunissent dans la cour d'Exubert. Outre le coiffeur, on retrouve dans le club le père Fortunat, le cordonnier Tonio, le policier à la retraite Hercule et d'autres amis du voisinage. Aurore, la femme d'Exubert, garde l'oeil ouvert sur les excentricités de son mari.