Presque trop beau pour être bien réel, le couple Lebeau-Labelle est insupportablement parfait: accompli, achevé, exemplaire, impeccable, sans défauts et sans reproche. Ils sont équilibrés à tous les points de vue: émotivement, physiquement, socialement, et en plus ils sont beaux. Mais si eux sont parfaits, tous ceux qui gravitent dans leur univers sont croches, pervers, violents et vicieux.