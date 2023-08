Picabo et Kalinelle, deux extraterrestres provenant de la planète Oralie, atterrissent au Québec et apprennent à nommer les réalités, en compagnie de leur chien Millimagino et de leur perroquet Couac. Les Oraliens jouissent de la magie du mot; il leur suffit de prononcer correctement le nom d'une chose pour agir sur elle. Comme sur Terre, les objets sont plus gros que sur Oralie, on aura souvent recours à la participation des jeunes spectateurs pour que la magie du mot puisse agir.