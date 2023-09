Trame de fond de La montagne du Hollandais, le fameux secret de Lothar Olden est enfin dévoilé dans cette suite. Une découverte de Shawnee Victoire au fond du Lac des Brumes sème le doute. De nouveaux personnages se joignent aux Olden et aux Grandmont: Richard et Agnès Cantin, qui cachent à leur tour un lourd secret, de même que Martha Filion et sa fille Betty, une aguichante blonde, qui sèmera le scandale à Dutchville.