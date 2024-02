Les Newbies

André, Luc et Christian, trois amis acadiens, rêvent de gagner leur vie grâce à l'humour. Mais leur quête n’est pas de tout repos! En plus de se buter au fait qu'ils ne sont pas connus, ils doivent composer avec Amélie, l'épouse d'André, qui leur donne un ultimatum : ils ont un an pour réussir. Ils tentent donc tant bien que mal de générer un buzz au Nouveau-Brunswick pour attirer l'attention des gens de l'industrie et être invités à performer sur une grande scène québécoise. En attendant, les trois acolytes, dont la carrière est gérée par Lamont, propriétaire du bar Le Paysan, se produisent dans les centres communautaires, les salles de spectacle et les incontournables bars locaux des villes et villages de la province. Parviendront-ils à attiser l'intérêt du public, et par la bande, celui des producteurs? Et surtout, y arriveront-ils tout en préservant leurs relations avec leur femme, enfant, ex-femme, ex-boss, ex-gérant ou nouvelle conquête?