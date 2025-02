Le héros de la pièce, Virelade, vit dans sa demeure landaise auprès de ses deux filles, Mariane et Elisabeth. Abandonné autrefois par sa femme, il condamne sa fille préférée, Elisabeth, à rester près de lui. Lorsqu'il découvre qu'elle est prête à le quitter pour épouser Alain, jeune homme charmant mais indécis, il se livre à un jeu pervers, qui sépare les deux jeunes gens. La rupture devient définitive avec le mariage d'Alain et Mariane, rivale malheureuse de sa sœur. Le père outrageusement possessif a l'a emporté mais quelques temps plus tard, chacun des protagonistes sait qu'il ne peut plus se nourrir d'illusions. Adaptation de Gérald Tassé.