Josh Gould, un jeune et brillant diplômé d’Oxford, entreprend sa vie d’adulte. Se remettant péniblement d’une rupture après une relation de sept ans, Josh revient à Montréal avec un doctorat en poche pour devenir le plus jeune professeur d’anthropologie de l’histoire de son université. Il explorera les aléas de l’amour et du sexe, tout en enseignant l’anthropologie sexuelle.