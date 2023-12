Un mouroir, la Maison Potvin? Non, un jardin de vie, où l'amour est chaque jour cultivé! Il y a d'abord ceux et celles, de tout âge et de toute condition, en phase terminale... Et puis il y a les autres, les proches parents, les bénévoles surtout, dont le dévouement inlassable est un baume. Mais... comment apprivoiser la mort? À cette question, chaque protagoniste répond à sa façon.