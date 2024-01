Les grands procès: L'affaire Mesrine

Jacques Mesrine, fils de famille bourgeoise de Paris, élégant, instruit et intelligent, fait déjà figure de héros populaire lorsqu'il est traduit en justice avec sa compagne Jeanne Schneider en janvier 1971 pour le meurtre d'Évelyne Le Bouthillier, aubergiste de Percé, survenu deux ans auparavant. Un procès qui fait revivre l'éloquence du criminaliste Raymond Daoust et les interventions énergiques du juge Miquelon et de Mesrine. D'après une idée de Daniel Proulx.