Les grands procès: L'affaire Dion

Le 27 novembre 1963 s'ouvre à Québec le procès de Léopold Dion, surnommé le «monstre de Pont-Rouge». Il est accusé d'avoir étranglé quatre garçonnets. Dion a un long dossier d'agressions sexuelles et il a déjà été condamné à maintes reprises depuis 25 ans. Il a fait des aveux complets et il a conduit la police sur les lieux où il a enterré trois des cadavres de sorte que sa culpabilité ne fait aucun doute. Le monstre de Pont-Rouge était-il un criminel ou un fou? Où s'arrête le mal et où commence la maladie? D'après une idée de Daniel Proulx.