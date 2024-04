Cette affaire est sans doute l'une des plus célèbres de notre histoire. Cordélia Viau est accusée d'avoir assassiné son époux avec l'aide de Sam Parslow, son présumé amant. Ils sont trouvés coupables et seront condamnés à mourir sur l'échafaud. Cette jeune femme, aux convenances sévèrement critiquées par ses pairs, était-elle condamnée d'avance? Ce procès jettera une lumière bien cruelle sur une époque et ses gens. D'après l'idée de Daniel Proulx.