Le lundi 16 août 1926, la fine fleur de la société montréalaise est en émoi: on vient de retrouver dans son bureau le corps d'Antonio Beaudry, homme d'affaires en vue dans les cercles sociaux et financiers de la métropole. Il a été tué 48 heures plus tôt d'une balle à la tête et d'une autre dans le dos. D'après une idée de Daniel Proulx.