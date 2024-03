Les girouettes

Les gens de Saint-Albert, sur le bord du Richelieu, semblent tous dotés d'une bonne nature. Chose certaine, c'est le cas d'Amédée Gingras et de son voisin, Albéric Aubry. Veuf depuis peu, Amédée ressent toutefois douloureusement l'absence de sa femme et son ami Albéric, célibataire endurci, se permet parfois de le taquiner sur ce chapitre. Amédée est père de quatre garçons qui lui en font voir de toutes les couleurs, et d'une fille, Solange. Sensible et équilibrée, celle-ci sait garder la tête froide et doit souvent modérer son père, dont le tempérament fougueux menace la paix du foyer. D'autres personnages, notamment les soupirants de Solange, la mère d'Albéric et la tireuse de cartes du village gravitent autour d'eux.