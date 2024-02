Trois hommes délurés, Gustave, Henri et Robert, prennent leur bière autour d'une piscine avant de rentrer chez eux. Ils parlent des vacances, du travail, de la température. Chacun se vante, persuadé d'être le meilleur en amour comme au travail. Gustave invite ses amis et leurs femmes à souper. Mais voici qu'elles sont absentes et que graduellement, l'assurance de nos trois fanfarons s'évanouit.