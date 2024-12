Les gardiens du patrimoine accompagne six artisans qui œuvrent à la sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine bâti. Menuisiers, charpentiers, ébénistes et ferblantiers chevronnés au savoir-faire centenaire restaurent, réparent, préservent et reconstruisent dans le respect des méthodes ancestrales et des techniques de construction d’antan. En atelier et sur le terrain, ces passionnés du patrimoine nous amènent dans leur univers où chaque projet est unique et complexe et où chaque pièce apporte son lot de défis. Bâtiment par bâtiment, projet par projet, ils mettent en valeur le patrimoine et transmettent leurs connaissances de génération en génération. Aux quatre coins du Québec, ces experts affrontent les enjeux liés aux maisons ancestrales, tout en assurant la protection de ces empreintes du passé et de notre riche histoire, ce qu’ils considèrent tous comme étant leur devoir.