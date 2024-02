Les garçons de Saint-Vincent (The Boys of St. Vincent)

Au milieu des années 70, le concierge de l'orphelinat religieux pour garçons Saint-Vincent à Terre-Neuve est à l'origine d'une enquête de police qui révèle que de nombreux enfants y sont victimes de sévices corporels et sexuels. Les frères incriminés sont simplement relevés de leurs fonctions, la collusion entre la hiérarchie catholique et différents membres du gouvernement ayant abouti au classement de l'affaire. Quinze ans plus tard, un inspecteur rouvre le dossier et le gouvernement nomme une commission d'enquête. Les enfants abusés, devenus des adultes traumatisés, viennent enfin témoigner publiquement de leur calvaire.