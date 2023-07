En compagnie de leur grande soeur Léa, trois frimousses parcourent le chemin de la Forêt magique. Le point de départ de leur promenade est le coffre aux trouvailles qui recèle chaque jour un objet différent dont les frimousses doivent découvrir l'usage ou le propriétaire. Puis, en cours de route, ils rencontrent tour à tour trois amis: Pouf, qui connaît tous les jeux, Rose, la sorcière qui raconte les plus belles histoires, et Jovial Premier, le roi de la Forêt magique, qui chante les petits et les grands événements de la vie.