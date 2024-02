Les faucheurs de marguerites

En 1899, le jeune Édouard Dabert s'enthousiasme pour une invention récente: l'aéroplane. Il devient l'ami des pionniers de l'air: Lilienthal, les frères Wright, Blériot, Zeppelin, etc. Sa passion lui fait négliger son épouse, Jeanne, dont il flambe la dot. Celle-ci le quitte, emportant leur fils. À travers l'histoire de Dabert sont illustrés 20 ans d'histoire de l'aviation, dépeints les exploits aériens les plus importants, ceux des constructeurs et pilotes comme ceux des machines, et évoqués les principaux événements de l'époque.