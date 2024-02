Alex est un sympathique propriétaire de restaurant branché du Plateau Mont-Royal. Il s'entend à merveille avec ses ex, Sylvie et Brigitte, qui ont toutes deux un enfant de lui, des adolescentes de 12 et 17 ans. Pour Alex, la vie est simple. En fait, la vita est bella ! Jusqu'au jour où Marie-Hélène débute un stage au restaurant. Alex en tombe éperdument amoureux. Comment trouver une place pour l'amour naissant quand l'entourage d'Alex est déjà rempli de femmes qui vont et qui viennent? Marie-Hélène s'adaptera-t-elle à cette relation atypique?