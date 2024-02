Les enquêtes Jobidon

Émile Rondeau est un détective bonasse et lymphatique, tandis que son partenaire, Stanislas Léveillé, nerveux et impétueux, est toujours à l'affût de complications rocambolesques. Au service de l'Agence Isidore Jobidon, ils vivent au fil de leurs enquêtes des aventures cocasses ou tragi-comiques, et exercent leur métier avec un mélange de lourdeur et de perspicacité. Ils sont toujours les premiers surpris d'avoir résolu une enquête complexe. Dans ce combat contre les durs, leur patron, Isidore Jobidon, un homme austère et pratique, les guide d'une main ferme et les ramène au besoin dans le droit chemin.