Fernand, âgé de 14 ans, est issu d'un milieu défavorisé. Tandis que sa mère fait tout pour joindre les deux bouts, Fernand se sent de plus en plus dévalorisé. Il consomme de la drogue et de l'alcool. Il va droit sur le chemin de la délinquance. Un travailleur de rue l'aidera à retrouver confiance en lui-même et lui donnera les moyens pour s'en sortir.