Danny, 16 ans, fils aîné d'une famille bourgeoise, a de sérieux problèmes de comportement qui se traduisent par des gestes violents et des actes de vandalisme. Son père, un homme d'affaires impulsif et dépassé par les événements, ne peut plus s'occuper de son fils. Malgré les interventions d'un travailleur de rue, Danny continue son escalade dans la violence.