Les égrégores

Les aventures de Diane et Daniel, du professeur Chique-Guenille et de son assistante Maryse tournent autour de leur relation avec les Mutants et leur chef, le Grand Mû, des extraterrestres pacifiques qui sont vivement intéressés par le développement scientifique et intellectuel des Terriens. Mais les Volts, de malins extraterrestres, cherchent par tous les moyens à s'emparer de l'énergie de la Terre, nécessaire à leur survie. De nombreux autres personnages, dont l'archéologue Rishi et le diabolique Caucasien, se mêlent aux différentes intrigues fondées sur l'affrontement entre les forces du Bien et du Mal.