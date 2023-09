1992, la patinoire d'Albertville, Isabelle et Paul Duchesnay se préparent à concourir pour le titre olympique. En attendant la compétition, le couple se remémore. Quatorze ans plus tôt, une chute avait plongé Isabelle dans un coma profond. Les heures et les malheurs du couple phare qui a révolutionné le patinage artistique.