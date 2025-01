Les Décarbonés

Durant 10 épisodes, où un grand prix d’une valeur de 50 000 $ est en jeu, six participants-citoyens devront relever une série de défis pour réduire leur empreinte carbone. Les épreuves, se déroulant dans un contexte plus intense que celui de la vie quotidienne, les pousseront à trouver les meilleures solutions aux préoccupations environnementales actuelles. Chaque semaine, sous l’œil attentif des juges, les participants devront repenser leurs habitudes de la vie courante pour inspirer le plus grand nombre à décarboner son quotidien.