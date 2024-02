Les contes du tsar

Contes folkloriques des XIVe et XVe siècles qui font partie de la tradition orale des pays de la Russie tsariste (Lettonie, Ukraine, Lituanie, etc.). Le tsar, présent dans tous les contes, affronte diverses situations qu'il doit résoudre non par des moyens magiques mais par sa propre intelligence, son bon coeur et sa gentillesse. Une narratrice situe le conte dans le contexte qui l'a vu naître et des dessins illustrent ses explications.