En France, en 1799, sous le gouvernement moribond du Directoire, des hommes masqués se faisant appeler les Compagnons de Jéhu pillent les diligences. Ils sont très populaires car ils respectent les biens des particuliers et ne s'attaquent qu'à l'or de l'État. Leur butin est destiné aux royalistes qui veulent rétablir la monarchie. Mais cela ne fait pas l'affaire des partisans du général Bonaparte, qui préparent un coup d'État et fomentent poursuites et duels.