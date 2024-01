Les bogues de la vie

Les déboires professionnels et amoureux d’Eliott, un jeune concepteur de jeux vidéo qui joue de malchance, et de Jeanne, une ambitieuse avocate qui souhaite enfin percer. Alors que sa toute première création semble promise au succès, Eliott se la fait pirater quelques heures avant sa mise en vente. Son principal investisseur Dereck Darveau, qui l’accuse de fraude, réclame son argent. Appuyé par son collaborateur et nouvel ami Martin Chagnon, Eliott veut retrouver le coupable au plus vite pour sauver son honneur et sa compagnie. Parallèlement, il travaille à développer un nouveau jeu qui pourrait le sortir du gouffre financier. De son côté, Jeanne frappe le plafond de verre au sein de sa firme d’avocats malgré les belles promesses de son collègue et conjoint qu’elle décide de larguer par le fait même. Le dépit professionnel et amoureux n’est pas étranger à sa décision d’aider Eliott à sauver sa jeune entreprise en danger. Ces deux êtres évoluant dans des univers si différents parviendront-ils à surmonter toutes les embûches sur leur chemin pour réussir comme ils le désirent? Et au détour, à trouver l’amour? Rien n’est moins sûr. Car la vie est autrement plus compliquée que de triompher à coups de boules de feu et de champignons magiques dans un jeu vidéo.