La famille Berger vit modestement dans un quartier populaire de Montréal. La mollesse du père est compensée par la fermeté de la mère, autoritaire et pleine de bon sens. La fille, Ginette, frêle et timide, et le fils, Jean-Claude, à la recherche de son identité, mènent une vie sans problème. Vivant simplement des revenus d'un petit restaurant, les Berger ont d'excellents rapports avec leurs voisins. Leur vie se trouve soudain chambardée lorsque Ginette tombe amoureuse de Christian, fils du riche homme d'affaires Léon-Joseph Beaulieu. Le contraste entre le niveau de vie et les valeurs des deux familles entraîne une foule de péripéties.