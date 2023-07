Les belles histoires des pays d'en haut

À l'époque de la colonisation des Laurentides, Séraphin Poudrier, un avare détestable, intransigeant et obsédé par son vice, tient sous son joug les habitants du village dont il est le maire. Malgré ses défauts, on lui voue quand même une admiration mêlée de crainte grâce à son intelligence, à sa ruse, à son habileté d'homme d'affaires, d'usurier et d'agent des terres. Aussi plaint-on sa jolie femme Donalda, condamnée à une existence misérable à ses côtés. Cette fresque historique réunit aussi de nombreux autres personnages pittoresques: la famille de Donalda, Alexis Labranche, l'amoureux de celle-ci qui se résignera à épouser Artémise, la soeur de Séraphin, Délima, surnommée la Grand-Jaune, l'ivrogne Pit Caribou, le quêteux Jambe-de-Bois, le père Ovide, la postière Angélique, l'Indien Bill Wabo, le notaire Lepotiron, le curé Labelle, le journaliste Arthur Buies et plusieurs autres.