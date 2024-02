Les bâtisseurs d'eau

L'histoire de deux familles d'ouvriers, les Vigneault et les Beaulieu, est intimement liée à l'histoire de l'hydroélectricité au Québec. De l'expropriation de la Montreal Light Heat & Power en 1944, en passant par la nationalisation des autres compagnies, comme la Shawinigan Water and Power en 1962, jusqu'à la construction des grands barrages qui font toujours l'orgueil du Québec. Les deux familles doivent affronter la vie avec un mélange d'humour, de détermination et de passion, parce qu'il fallait des passionnés pour faire ce qu'ils ont fait: dériver des rivières, les endiguer, créer le plus vaste complexe hydroélectrique au monde.