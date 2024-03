Les aventures de Virulysse

Un soir d'orage, un virus s'infiltre dans le jardin aux légumes géants d'un vieux savant, l'oncle Albert. Sa petite nièce Pétaline baptise Virulysse ce virus qui a beaucoup voyagé et pour qui elle se prend d'affection. Divers robots entretiennent et surveillent le laboratoire du savant. Le robot de sécurité, Tecknoc, manifeste soudain un goût démesuré pour le pouvoir. Il cherche à détruire son propre créateur tandis que le jardin est envahi par de mauvais virus. Pétaline et Virulysse doivent combattre Tecknoc et les envahisseurs.