Au Quotidien, le journaliste Guy Leclerc forme équipe avec son vieux copain James Lambert, reporter-photographe. Redresseur de torts, Guy Leclerc est une sorte de chevalier des temps modernes, plein d'humour et de générosité, admiré par les uns et envié par les autres. James Lambert est un peu le Dr Watson de ce Sherlock Holmes du journalisme. Toujours dépassé par les événements, maladroit, James met bien malgré lui Guy dans le pétrin plus souvent qu'à son tour. Les deux amis travaillent sous la férule de Pierre Picard, un chef de pupitre frustré et cynique, éternel rouspéteur et secrètement jaloux des succès de Leclerc.