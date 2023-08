Les antipodes

Trois enfants construisent une cabane sur un terrain vague où un groupe de vieillards têtus et colériques joue aux fers. Après quelques échauffourées, les vieillards acceptent d'aider les enfants dans leur entreprise. Ceux-ci finissent par se gagner l'affection de leurs nouveaux amis et, malgré quelques petites querelles, réussissent à faire la preuve que la différence d'âge n'empêche pas de se comprendre et de s'apprécier.