Pendant quelques heures, dans l'appartement qu'elles partagent, quatre filles de 20 ans se livrent, sans pudeur ni retenue, un moment privilégié de leur vie et de leur intimité. Entre l'échange d'idées et de vêtements, le téléphone qui sonne et l'heure qui avance, elles trouvent le temps de se parler, de s'aimer, de s'emporter, de s'égratigner au passage, de rire, de défaire et de refaire le monde.