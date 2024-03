L'envers de la médaille

Le médaillé d'or Jean-Luc Brassard donne une voix aux victimes d'abus dans le sport. Afin de comprendre l'origine de la culture toxique qui y règne, il rencontre des athlètes, entraîneurs, militants et institutions en plus de chercher des pistes de solutions. Au travers de témoignages percutants, on découvre que les cas de harcèlement, d'intimidation et d'abus de toutes sortes constituent un réel fléau dans le monde sportif et laissent de profondes séquelles chez les victimes. Pourquoi sont-ils tolérés?