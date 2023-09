Anouk, Marco, Fanny, Alex, Safa, Emma, Ahmed et plusieurs autres traversent le secondaire avec la tête remplie de projets, de doutes et d’intenses émotions! L'effet secondaire, c’est aussi celui des amitiés qui se transforment, des rivalités inattendues, des amours qui naissent, des adultes qui prennent trop de place et des épreuves qui fragilisent. Dans les corridors de l’école comme dans les cours, ça se serre les coudes et ça se confronte, ça s’amuse et ça s’intimide... Bref, c’est la vie de tous les jours, avec ses hauts et ses bas, tournée de façon rythmée pour capter des tranches de vie hyper spontanées. Cette série met en évidence plusieurs préoccupations des jeunes, telles l’amitié, la quête de soi, l’anorexie, la boulimie, l’anxiété, l’identité sexuelle, la maladie, le deuil, la manipulation, l’intimidation, et bien d’autres. Au cours de chaque épisode, les jeunes expriment leur point de vue sur la situation­. L’originalité de la série réside dans le ton, mais aussi dans les témoignages que les personnages livrent à la caméra.