Durant la Deuxième Guerre mondiale, le jeune et naïf Louis-Joseph Dessables s'engage dans l'armée canadienne. Issu d'une famille non conventionnelle — une mère, athée, vit séparée de son mari, et un oncle tient une librairie où l'on peut se procurer des livres à l'index —, il découvre le Québec de l'après-guerre et son éveil, tant politique que culturel.