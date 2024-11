La meilleure recette pour passer un bon moment? Mélangez Le Tricheur, les membres du groupe Salebarbes, saupoudrez de temps des Fâtes et vous obtiendrez 60 minutes de de « party » de famille comme on les aime. Guy Jodoin et son orchestre Les P'tites Cannes de Noël nous concoctent une émission remplie de nos chants de Noël favoris et d'invités, dont Paul Daraîche et Marie Michèle Desrosiers, venus surprendre les joueurs. À déguster sans modération!