Épisode spécial du téléroman Le temps d'une paix., dont l'action se déroule entre le 23 décembre 1921 et le 1er janvier 1922. Joseph-Arthur étant alité, on s'inquiète à savoir qui va chanter le Minuit, chrétiens à la messe de minuit. La circonstance prend des tournures politiques. Noël passé, on se retrouve chez Rose-Anna.