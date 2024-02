Au Chenal-du-Moine, près de Sorel, le mystère qui entoure le Survenant fascine les esprits. Sa puissante personnalité trouble tous et chacun. On ne sait d'où il vient ni ce qu'il cherche. Aux yeux de tous, il est «le grand dieu des routes», celui qui a le courage de répondre aux appels du vaste monde. Il affecte à l'égard des femmes une souveraine indifférence et se moque franchement des hommes. Son arrivée bouleverse la vie des familles Provençal et Beauchemin ainsi que leur entourage. Après avoir disparu pendant plusieurs années (il est absent des séries Au Chenal du Moine et Marie-Didace), le Survenant réapparaîtra.